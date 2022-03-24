Оперативна інформація щодо російського вторгнення, 29 доба

07:30 24 березня Київ, Україна

Місяць тому, о 5-й ранку, почалося повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Сили оборони України 29 добу продовжують вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.



Українські війська стримують супротивника за вказаними напрямками, проводять стабілізаційну операцію та виконання завдань територіальної оборони.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Авіація ворога продовжує активні дії, завдає ударів з повітря, протягом останньої доби зафіксовано понад 250 літакових вильотів (на 60 більше ніж 22 березня). Основними цілями противника залишаються об'єкти військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській та Харківській областях.



Повітряні Сили ЗСУ здійснюють відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об'єктів України та угруповань військ. За попередню добу було уражено 11 повітряних цілей ворога (7 літаків, 1 БПЛА, 1 вертоліт і 2 крилаті ракети.) Інформація про їхнє остаточне збиття уточнюється.

На тимчасово зайнятих територіях Херсонської області у зв'язку з мирними протестами проти окупації ворог вдається до терору місцевого населення, активно застосовує підрозділи росгвардії для запобігання проведенню зазначених акцій громадянської непокори окупаційній владі.

Противник продовжує втрачати живу силу та техніку в усіх напрямках. Йде тотальний опір українського народу.