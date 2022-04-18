Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: росія намагається повністю окупувати Херсон

19:16 18 квітня Київ, Україна

Генштаб ЗСУ опублікував оперативну інформацію станом на 18.00 18 квітня, згідно з якою російська федерація продовжує ракетно-бомбові удари по об'єктах промислової та цивільної інфраструктури.

У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор активізував наступальні та штурмові дії на окремих напрямках.

З метою посилення наступальних можливостей загарбники продовжують формувати додаткові підрозділи на території Ростовської області та в Криму. За наявною інформацією, орієнтовний термін формування – до 24 квітня цього року.

Також не виключаються провокаційні дії та застосування противником армійської авіації у прикордонних з Україною районах росії, у тому числі завдання ударів по цивільних об'єктах.



На Слобожанському напрямку угруповання ворога продовжує частково блокувати місто Харків та руйнувати артилерійським вогнем житлові квартали міста.



На Ізюмському напрямку очікується продовження спроб наступу на напрямки Ізюм – Слов'янськ та Ізюм – Барвінкове.

У районі безпосередньої близькості від кордону з Україною на території Білгородської області відзначається розгортання вертолітних майданчиків.



На Донецькому та Таврійському напрямах угруповання окупаційних військ продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне, а також встановлення повного контролю над містом Маріуполь.

Противник активізував наступальні дії на Сєвєродонецькому, Попаснянському, Курахівському та Запорізькому напрямках.

Для нарощування зусиль супротивник продовжує зосередження додаткових танкових та артилерійських підрозділів.

Тривають бої за Маріуполь. Ворог здійснює штурмові дії у районі морського порту.