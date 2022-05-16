Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ на ранок 16 травня

08:13 16 травня Київ, Україна

За даними Генштабу ЗСУ, українським військовим вдалося відбити 17 ворожих атак у Донецькій та Луганській областях. Також ворог зазнав чергових втрат у Чорнобаївці.



▪️ Російська авіація здійснювала ураження об'єктів цивільної та військової інфраструктури у східній операційній зоні та промислових об'єктів у глибині території України.



▪️ До 21 травня пройде наступний етап перевірки бойової готовності сил реагування збройних сил республіки білорусь. Фіксується діяльність мобільного комплексу радіомоніторингу у прикордонній смузі, у тому числі на території України. Він діє з метою моніторингу мереж стільникового зв'язку.



▪️ На Харківському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на утриманні позицій та недопущенні просування наших військ у напрямку Державного кордону України з російською федерацією.



▪️ Російські окупанти обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Російські Тишки, Тернова та Петрівка. Противник вів повітряну розвідку за допомогою БПЛА "Орлан-10".



▪ На Донецькому напрямку окупанти здійснювали обстріли з усього спектру наявного озброєння в авіацію, включаючи виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд підрозділів наших військ.



▪️ На Авдіївському напрямку, після завданих Силами оборони втрат, ворог відійшов на раніше зайняті позиції.



▪️ У Маріуполі ворог продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари. Основні зусилля окупанти зосередили на блокуванні та ураженні наших підрозділів у районі заводу "Азовсталь".



▪️ Силами оборони було завдано удару по позиціях ворога в районі населеного пункту Чорнобаївка, завдано втрат в живій силі та техніці. Кількість уточнюється.



▪️ За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил вразили одинадцять повітряних цілей: два вертольоти (Ка-52 та Мі-28), сім БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.



▪️ На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито сімнадцять атак ворога, знищено три танки, одну артилерійську систему, шість одиниць бойової броньованої техніки та автомобіль противника. Втрати особового складу російських окупантів уточнюються.