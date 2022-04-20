Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ на 06.00 20.04.2022

07:37 20 квітня Київ, Україна

Оперативна інформація на 06.00 20.04.2022 від Генштабу ЗСУ. Виведення батальйонної групи Росії та спроби ворога просування вглиб Попасної.

▪️Певні підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання щодо прикриття українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях. Виробляють інженерне обладнання позицій та наглядових постів.

▪️На Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування та поповнення запасів. Продовжує часткове блокування Харкова та обстріл міста.

▪️На Ізюмському напрямку противник зробив спробу наступу у напрямку Сулігівка, Дубровно. Ворог намагається проводити повітряну розвідку напрямків наступу із застосуванням безпілотних літальних апаратів "Орлан-10".

▪️На Донецькому та Таврійському напрямах російські окупанти продовжують проводити обстріл передових позицій українських військ та пошук слабких місць в обороні по всій лінії зіткнення.

▪Продовжується ведення бойових дій у районах населених пунктів Кремінна, Торське та Зелена Долина. Ворог здійснює перегрупування з метою подальшого наступу у напрямку населеного пункту Лиман.

▪️Противник намагається здійснювати наступ з метою просування вглиб населеного пункту Попасна. Після спроб штурму російськими окупантами у Рубіжному та Сєверодонецьку до місцевої лікарні міста Новоайдар доставлено близько 130 поранених військовослужбовців супротивника.. Точна кількість зараз уточнюється.

▪️На Донецькому напрямку ворог вів штурмові дії у районі населеного пункту Мар'їнка.

▪️Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполя, продовжує штурмові дії у районі заводу "Азовсталь".
Ворог веде бойові дії в районі населених пунктів Велика Новосілка, Рівне та Сторожево.. Продовжує здійснювати логістичне забезпечення військ.

▪️На Південнобузькому напрямку противник проводить бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка.

▪️Надалі російські окупанти продовжать вогненний вплив на позиції наших військ та ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

▪ З Харківської області до пункту постійної дислокації (населений пункт Солоти Білгородської області), через важкі втрати, окупанти вивели батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу для відновлення боєздатності.

▪️На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено дванадцять танків, двадцять вісім одиниць броньованої та дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему.