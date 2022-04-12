Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ

Генштаб ЗСУ: підрозділами Повітряних Сил Збройних сил України за попередню добу уражено 7 повітряних цілей: один літак, два вертольоти та чотири безпілотні літальні апарати
▪️Ворог намагається завершити перегрупування та переміщення підрозділів у райони зосередження у Білгородській та Воронезькій областях російської федерації, а також перебазування авіації повітряно-космічних сил на аеродроми, що знаходяться в безпосередній близькості від східних кордонів України.
▪ Противники продовжують часткове блокування міста Харків. У районі міста Ізюм ворог веде бойові дії силами окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армії. Проводить повітряну розвідку виявлення позицій підрозділів наших військ та визначення маршрутів їхнього висування.
▪️На Донецькому та Таврійському напрямах противник веде бойові дії та утримує певні рубежі силами зі складу Південного військового округу. Виявлено ознаки посилення системи протиповітряної оборони в районах населених пунктів Мелітополь та Іловайськ.
▪ Ймовірно, надалі противник намагатиметься взяти під контроль місто Маріуполь, захопити Попасну та вести наступ у напрямку Курахового з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області.
▪️На Південнобузькому напрямку противник не залишає спроб закріпитися на адміністративних кордонах Херсонської області. В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій, розвідки, вогневої підтримки сухопутних підрозділів.
▪️ На території Донецької та Луганської областей нашими воїнами за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, п'ять одиниць броньованої, двадцять шість одиниць автомобільної техніки та вісім артилерійських систем противника.
▪️Ворог намагається завершити перегрупування та переміщення підрозділів у райони зосередження у Білгородській та Воронезькій областях російської федерації, а також перебазування авіації повітряно-космічних сил на аеродроми, що знаходяться в безпосередній близькості від східних кордонів України.
▪ Противники продовжують часткове блокування міста Харків. У районі міста Ізюм ворог веде бойові дії силами окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армії. Проводить повітряну розвідку виявлення позицій підрозділів наших військ та визначення маршрутів їхнього висування.
▪️На Донецькому та Таврійському напрямах противник веде бойові дії та утримує певні рубежі силами зі складу Південного військового округу. Виявлено ознаки посилення системи протиповітряної оборони в районах населених пунктів Мелітополь та Іловайськ.
▪ Ймовірно, надалі противник намагатиметься взяти під контроль місто Маріуполь, захопити Попасну та вести наступ у напрямку Курахового з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області.
▪️На Південнобузькому напрямку противник не залишає спроб закріпитися на адміністративних кордонах Херсонської області. В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій, розвідки, вогневої підтримки сухопутних підрозділів.
▪️ На території Донецької та Луганської областей нашими воїнами за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, п'ять одиниць броньованої, двадцять шість одиниць автомобільної техніки та вісім артилерійських систем противника.
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