Оперативна інформація від Генштабу на ранок 6 квітня

07:36 06 квітня Київ, Україна

Звіт Генштабу станом на 6 ранку:



🔹росія намагається покращити тактичне становище на Південнобузькому напрямку. Не виключено, що вона може використовувати території Придністров'я для підтримки наступу на цьому напрямку. Так, на аеродромі Тирасполя (столиця ПНР) готуються для прийому літаків.



🔸На Сіверському напрямку росія відновлює свої підрозділи, які раніше вивела до Брянської та Курської областей росії. На Волині наступу немає, на Поліссі теж без активних дій.



🔹росія продовжує блокувати Харків та артилерією обстрілювати окремі його райони. На Ізюмському напрямку окупанти все ще хочуть продовжити наступ у напрямку населених пунктів Слов'янськ та Барвінкове.



🔸На Донецькому напрямку росія продовжує штурм у районах населених пунктів Попасна, Степове, Новотошківське, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Солодке, а також не залишає спроб захопити Маріуполь.



🔹росія намагається залучити до війни найманців з інших країн, щоб поповнити свої втрати в живій силі, але вони не будуть істотно впливати на перебіг бойових дій — враховуючи їхню малу чисельність.