Оперативна інформація про російське вторгнення станом на ранок 18 березня

🔸Почалася 23 доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню.
🔸Стан, становище та характер дій сил оборони істотних змін в останню добу не зазнали.
🔸ЗСУ продовжували завдати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, які намагаються закріпитися і утримувати захоплені оборонні рубежі.
🔸 Протягом доби українськими захисниками було частково знищено та зупинено просування вглиб території України російських окупантів.
🔸Втрати ворога уточнюються.
🔸 Повітряні сили ЗСУ завдали потужних ударів по колонах військової техніки супротивника.
🔸Зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією було уражено 14 повітряних цілей ворога (7 літаків, вертоліт, 3 БПЛА та 3 крилаті ракети).
🔸Окупанти суттєво вичерпали людські ресурси (безповоротні й санітарні втрати). Фіксують випадки самокаліцтва з метою ухилення від участі в бойових діях та психогенних втрат. Командування збройних сил Російської Федерації вимушено вдається до крайніх заходів у питаннях комплектування особовим складом.
🔸Противник проводить приховану мобілізацію, залучають так званих добровольців, строковиків та курсантів, а також найманців із Сирійської Арабської Республіки.
🔸На окремих тимчасово зайнятих територіях російські окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздаючи продовольчі товари цивільному населенню. Також проводяться активні пошуки та затримання проукраїнських активістів, держслужбовців, учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей, а також інших громадян, які можуть організувати опір окупації.
🔸Ворог продовжує нести втрати. Є проблеми із забезпеченням підрозділів.
🔸Низький морально-психологічний стан особового складу призводить до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців Росії та найманців брати участь у війні проти України.
🔸Стан, становище та характер дій сил оборони істотних змін в останню добу не зазнали.
🔸ЗСУ продовжували завдати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, які намагаються закріпитися і утримувати захоплені оборонні рубежі.
🔸 Протягом доби українськими захисниками було частково знищено та зупинено просування вглиб території України російських окупантів.
🔸Втрати ворога уточнюються.
🔸 Повітряні сили ЗСУ завдали потужних ударів по колонах військової техніки супротивника.
🔸Зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією було уражено 14 повітряних цілей ворога (7 літаків, вертоліт, 3 БПЛА та 3 крилаті ракети).
🔸Окупанти суттєво вичерпали людські ресурси (безповоротні й санітарні втрати). Фіксують випадки самокаліцтва з метою ухилення від участі в бойових діях та психогенних втрат. Командування збройних сил Російської Федерації вимушено вдається до крайніх заходів у питаннях комплектування особовим складом.
🔸Противник проводить приховану мобілізацію, залучають так званих добровольців, строковиків та курсантів, а також найманців із Сирійської Арабської Республіки.
🔸На окремих тимчасово зайнятих територіях російські окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздаючи продовольчі товари цивільному населенню. Також проводяться активні пошуки та затримання проукраїнських активістів, держслужбовців, учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей, а також інших громадян, які можуть організувати опір окупації.
🔸Ворог продовжує нести втрати. Є проблеми із забезпеченням підрозділів.
🔸Низький морально-психологічний стан особового складу призводить до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців Росії та найманців брати участь у війні проти України.
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