Оперативна інформація про російське вторгнення станом на ранок 18 березня

07:04 18 березня Київ, Україна

🔸Почалася 23 доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню.



🔸Стан, становище та характер дій сил оборони істотних змін в останню добу не зазнали.



🔸ЗСУ продовжували завдати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, які намагаються закріпитися і утримувати захоплені оборонні рубежі.



🔸 Протягом доби українськими захисниками було частково знищено та зупинено просування вглиб території України російських окупантів.



🔸Втрати ворога уточнюються.



🔸 Повітряні сили ЗСУ завдали потужних ударів по колонах військової техніки супротивника.



🔸Зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією було уражено 14 повітряних цілей ворога (7 літаків, вертоліт, 3 БПЛА та 3 крилаті ракети).



🔸Окупанти суттєво вичерпали людські ресурси (безповоротні й санітарні втрати). Фіксують випадки самокаліцтва з метою ухилення від участі в бойових діях та психогенних втрат. Командування збройних сил Російської Федерації вимушено вдається до крайніх заходів у питаннях комплектування особовим складом.

🔸Противник проводить приховану мобілізацію, залучають так званих добровольців, строковиків та курсантів, а також найманців із Сирійської Арабської Республіки.



🔸На окремих тимчасово зайнятих територіях російські окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздаючи продовольчі товари цивільному населенню. Також проводяться активні пошуки та затримання проукраїнських активістів, держслужбовців, учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей, а також інших громадян, які можуть організувати опір окупації.



🔸Ворог продовжує нести втрати. Є проблеми із забезпеченням підрозділів.



🔸Низький морально-психологічний стан особового складу призводить до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців Росії та найманців брати участь у війні проти України.