Оперативна інформація про російське вторгнення станом на ранок 17 березня

07:07 17 березня Київ, Україна

🔸Почалася 22 доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню.



🔸Стан, становище та характер дій сил оборони істотних змін в останню добу не зазнали.



🔸Збройні сили України продовжували завдавати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається закріпитися та утримувати оборону захоплених рубежів.



🔸 Протягом доби українськими захисниками та захисницями було знищено командний пункт та підрозділи забезпечення 35 загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил Російської Федерації, втрати ворога уточнюються.



🔸 Завдяки майстерності зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ знищено десять повітряних цілей противника: два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34СМ, три вертольоти та БПЛА оперативно-тактичного рівня. Інформація про тип ще одного збитого літака та загибель льотчиків уточнюється.



🔸Підрозділи Повітряних Сил ЗСУ продовжують активно діяти з метою позбавлення авіації окупантів можливості панувати в повітрі.



🔸Ворог, не досягнувши успіху у проведенні наземної операції, продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст.



🔸Російські окупанти продовжують підступно діяти і в інформаційному просторі - здійснюють кібератаки, фізично знищують ретранслятори телевізійних та радіосигналів, продовжують масову інформаційну кампанію з метою дискредитації вищого військово-політичного керівництва України та Сил оборони.



🔸Противник продовжує активно поширювати дезінформацію про перебіг ведення так званої "спеціальної операції" серед власного населення.



🔸Окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. Є великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення.



🔸Особовий склад противника деморалізовано, що призвело до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил Росії брати участь у війні на території України.