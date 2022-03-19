07:10 16 березня Київ, Україна

🔥Оперативна інформація про російське вторгнення станом на ранок 16 березня:



🔸Почалася 21-а доба героїчного протистояння Українського народу.



🔸Стан, становище та характер дій сил оборони істотних змін в останню добу не зазнали.



🔸ЗСУ вдалося завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України і на окремих напрямках перейти в контрнаступ.



🔸 За добу наша протиповітряна оборона знищила три літаки (два з них Су-34). Також збитий один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети. Додаткова інформація зараз уточнюється.



🔸Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Було скоєно дев'ять авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів.



🔸Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселеним районам українських міст.



🔸Противник продовжує зазнавати втрат на окремих напрямках.



🔸Основні зусилля окупантів зосереджуються на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів та районів оборони.





Генштаб ЗСУ: Основні зусилля окупантів зосереджуються на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів та районів оборони