09:42 26 лютий Київ, Україна

Угруповання об'єднаних сил України веде оборонну операцію та утримує зайняті позиції вздовж усієї лінії розмежування.



Оперативна інформація про російське вторгнення.



Ворог розпочав передислокацію резервних підрозділів у прикордонні з Україною райони та продовжує завдавати авіаційних ударів по аеродромах, угрупованням військ ЗС України на Сході та у північній частині Київської області.. Здійснено поодинокі авіаційні удари в Сумах, Полтаві та Маріуполі. З Чорного моря ворог здійснив пуск крилатих ракет морського базування Калібр територією України.



Встановлено тимчасове місце знаходження десятків одиниць танків у районі Шумське та ракетних систем залпового вогню БМ-21 "Град" у районі Косівщина.



Ворог неодноразово використовував оперативно-тактичну авіацію в районах Південний та Одеса, за аеродромом Озерне, за об'єктами цивільної інфраструктури в Київській області.



На Слобожанському напрямку оперативне угруповання військ ЗС України зупинило наступ противника та продовжує ведення оборонних боїв у Харківській області. Ведуться міські бої в Охтирці.



На приморському напрямку в районі Коблево внаслідок вогню механізованих підрозділів 28 ОМБР знищено катери та до 20 осіб особового складу ДРГ противника.