Оперативна інформація на вечір 9 травня від Генштабу

18:24 09 травня Київ, Україна

Противник проводить наступальні дії на сході нашої держави з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.



Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



▪️ На Слобожанському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Веде оборону. Основні зусилля продовжують зосереджуватися на недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону України.



▪️ На Ізюмському напрямку йде підготовка підрозділів для проведення подальших наступальних дій на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ.



▪️ На Сєвєродонецькому напрямку триває бій за Рубіжне. Противник намагається захопити місто і створити умови для розвитку наступальних дій у напрямках населених пунктів Лиман і Сєвєродонецьк. Здійснив невдалу спробу штурму населеного пункту Воєводівка. Успіху не мав. Відійшов на раніше зайняті позиції.



▪️ На Лиманському напрямку намагається з боєм просунутися в районах населених пунктів Олександрівка та Шандриголово. На Бахмутському напрямку безуспішно вів бойові дії у районі населеного пункту Тошківка.



▪️ На Авдіївському напрямку намагається покращити тактичне становище у районах населених пунктів Новоселівка, Новоселівка Друга, Верхньоторецьке. Бойові дії продовжуються.



▪️ У місті Маріуполь, незважаючи на оголошений «режим тиші», ворог відновив обстріли та штурмові дії заводу «Азовсталь».



▪️ Втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан і стає причиною відмови особового складу в подальшій участі у бойових діях проти України.