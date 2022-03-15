Оперативна інформація Генштабу ЗСУ на ранок 15 березня

06:58 15 березня Київ, Україна

Триває двадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню. Стан, становище та характер дій оборони без істотних змін. Про це йдеться у оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 15 березня.



Збройними силами України завдаються нищівні удари по угрупованням військ та тиловій інфраструктурі окупантів.



За добу угрупованням Повітряних сил ЗСУ було вражено чотири вертольоти, один літак та винищувач збив крилату ракету ворога.



Угруповання окупаційних військ, задіяних у веденні наступальної операції, значних успіхів у всіх напрямках висування не мали. Триває зосередження основних зусиль утримання зайнятих рубежів.



Ворог продовжує завдання ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури.. Використовує мережу закладів охорони здоров'я на тимчасово захоплених територіях України для лікування пораненого особового складу. Також загарбники, як і раніше, підступно використовують об'єкти цивільної інфраструктури для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.



За наявною інформацією, у зв'язку з неспроможністю підтримки функціонування установ та організацій забезпечення життєдіяльності населених пунктів на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО окупанти змушені призупинити мобілізацію робітників комунальної сфери.



Також, за наявною інформацією, мобілізовані жителі з тимчасово окупованої території окремих районів Луганської області спрямовуються для поповнення втрат чинних частин російських окупаційних військ, залучених до бойових дій на території України.



Морально-психологічний стан противника залишається низькому рівні, що зумовлює відмови військовослужбовцями ЗС РФ виконувати накази командування.



Супротивник намагається захопити Маріуполь. Українськими воїнами було успішно відбито атаки загарбників. Загальні втрати ворога склали близько 150 осіб, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили.



Артилерія та авіація завдали вогняної поразки по накопиченню військової техніки та колонам ворога на маршрутах висування. За наявною інформацією, за результатами артилерійського вогневого нальоту було знищено 12 одиниць автомобільної техніки.



Також втрати зазнали батальйони тактичні групи зі складу 336 окремої бригади морської піхоти та 11 окремої десантно-штурмової бригади.



У Чорноморській та Азовській операційних зонах ознак підготовки до проведення морської десантної операції не виявлено.