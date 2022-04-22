Оперативне зведення Генштабу ЗСУ на 6 ранку 22 квітня

07:42 22 квітня Київ, Україна

▪️На Слобожанському напрямку ворог продовжує частково блокувати місто Харків, завдає вогневого ураження підрозділам наших військ та об'єктів критичної інфраструктури.



▪️Ворог робить спроби вести наступ у напрямку населеного пункту Заводи. Вийшов на північні околиці Дубровного, намагається закріпитись на досягнутому рубежі.



▪️На Донецькому та Таврійському напрямах окупанти протягом доби активізували бойові дії вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Ворог вчиняє штурмові дії в районі населеного пункту Зарічне та силами до батальйону намагається наступати в районі населеного пункту Рубіжне.



▪Продовжуються оборонні бої з противником у напрямку населених пунктів Новотошківське та Попасна.



▪️Ворог продовжує намагатися за підтримки артилерії здійснювати штурмові дії в районі населеного пункту Мар'їнка.



▪️На Південнобузькому напрямку противник продовжує вогнем впливати на підрозділи Сил оборони, намагався провести розвідку боєм у районі Трудолюбівки, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції.



▪️Противник продовжує зазнавати втрат. За наявною інформацією, 20 квітня цього року до центральної районної лікарні міста Новоайдар було доставлено чергову партію поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації (близько 220 осіб) та понад 50 тіл загиблих загарбників.



▪️ Крім того, батальйонна тактична група 136-ї окремої мотострілецької бригади, яка діяла на Курахівському напрямку, зазнала значних втрат у живій силі (до 250 осіб) та втратила до 10 одиниць реактивних та ствольних артилерійських систем.



▪️ З метою недопущення зриву весняної призовної кампанії на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим з 30 квітня поточного року виїзд та в'їзд на півострів окупантами буде заборонено.



▪️На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено шість танків, вісім одиниць броньованої та п'ятнадцять одиниць автомобільної техніки, чотири артилерійські системи.