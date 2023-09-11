Операція ГУР: Україна повернула контроль над "вежами Бойка" у Чорному морі

Українські військові успішно повернули під свій контроль бурові газо- і нафтовидобувні платформи, розташовані біля берегів Криму в Чорному морі. Ці платформи, відомі як "вежі Бойка".
Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України в понеділок, 11 вересня.
Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України в понеділок, 11 вересня.
Під час операції спецпризначенці вилучили цінні трофеї, включно із запасами некерованих авіаційних ракет типу НАР і радар "Нева", який використовується для відстеження руху суден у Чорному морі.
Нагадаємо, що під час виконання операції стався бій між українськими спецпризначенцями, які перебували на катерах, і російським винищувачем Су-30. У результаті цього зіткнення російський винищувач був пошкоджений і змушений був відступити.
Слід зазначити, що росія захопила ці українські платформи 2015 року і використовувала їх у військових цілях, включно з розміщенням вертолітних майданчиків і засобів РЛС.
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