Операція ГУР: Україна повернула контроль над "вежами Бойка" у Чорному морі

12:44 11 вересня Київ, Україна





Про це повідомило Головне управління розвідки Українські військові успішно повернули під свій контроль бурові газо- і нафтовидобувні платформи, розташовані біля берегів Криму в Чорному морі. Ці платформи, відомі як "вежі Бойка".Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України в понеділок, 11 вересня.

"Сили ГУР МО України успішно провели операцію з відновлення контролю над буровими платформами Петро Годованець, Україна, СПБУ Таврида та СПБУ Сиваш, які важливі для видобутку газу і нафти", - йдеться в офіційному повідомленні.



Під час операції спецпризначенці вилучили цінні трофеї, включно із запасами некерованих авіаційних ракет типу НАР і радар "Нева", який використовується для відстеження руху суден у Чорному морі.



Нагадаємо, що під час виконання операції стався бій між українськими спецпризначенцями, які перебували на катерах, і російським винищувачем Су-30. У результаті цього зіткнення російський винищувач був пошкоджений і змушений був відступити.



Слід зазначити, що росія захопила ці українські платформи 2015 року і використовувала їх у військових цілях, включно з розміщенням вертолітних майданчиків і засобів РЛС.