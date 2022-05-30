Небезпека наступу на Київ залишається
14:33 30 травня Київ, Україна
Глава ОВА повідомив, що ознак формування російських військ для наступу на Київ наразі немає, проте небезпека залишається.
"Поки що, якщо дивитися на Брянську та Курську області, то фактичних ознак формування військ ми не спостерігаємо. Однак ми знаємо, що росія може використовувати і території білорусі.
Київ як столиця є пріоритетною метою захоплення російськими військами. Враховуючи значну кількість людського та матеріально-технічного ресурсу в росії, загроза повторного наступу залишається.
Ми розуміємо, що для повторного наступу потрібно створити велике угруповання військ, а для цього потрібен час на підготовку. У сьогоднішніх умовах раптово або за короткий термін це неможливо.
Ми щодня уважно стежимо за діями супротивника. Загроза існує і буде поки ми не переможемо, проте Київ готується дати належну відсіч ворогові!” - Жирнов.
Останнім часом у мережі почала все частіше з'являтися інформація, що росіяни у разі успіху на Донбасі захочуть знову атакувати Київщину та Чернігівщину.
Думки в політикумі розділилися - одні повідомляють, що це інформаційно-психологічна спецоперація росії, інші вже радять мінувати північні кордони країни.
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