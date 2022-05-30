Небезпека наступу на Київ залишається

"Поки що, якщо дивитися на Брянську та Курську області, то фактичних ознак формування військ ми не спостерігаємо. Однак ми знаємо, що росія може використовувати і території білорусі.



Київ як столиця є пріоритетною метою захоплення російськими військами. Враховуючи значну кількість людського та матеріально-технічного ресурсу в росії, загроза повторного наступу залишається.



Ми розуміємо, що для повторного наступу потрібно створити велике угруповання військ, а для цього потрібен час на підготовку. У сьогоднішніх умовах раптово або за короткий термін це неможливо.



Ми щодня уважно стежимо за діями супротивника. Загроза існує і буде поки ми не переможемо, проте Київ готується дати належну відсіч ворогові!” - Жирнов.