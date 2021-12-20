ОП: РФ навмисно переводить переговори по Донбасу в неконструктивне русло

10:53 09 квітень Київ, Україна

В Офісі Президента впевнені, що Росії нема чого сказати на нормандській зустрічі, тому з боку Москви надходять протести щодо проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки".



Про це заявив заступник глави ОП Ігор Жовква.



Він зазначив, що зараз саме Росія виступає проти проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

"Як тільки відбулося загострення на фронті, ми відразу попросили переговори з усіма трьома представниками "нормандської четвірки". Кремль відмовився. Зараз планується розмова з лідерами Німеччини та Франції. Питання не в датах. Саме одна країна не хоче проведення цього саміту. Це Росія. Коли сидять лідери вчотирьох, то всі чують позицію один одного. На таких самітах нас відкрито підтримують лідери Німеччини і Франції. Президенту РФ це не дуже приємно слухати", - пояснив Жовква.

Також в Офісі Президента вважають, що Росії зараз нічого сказати на нормандській зустрічі.

"Росія не виконала жодної домовленості Паризького саміту, крім організації режиму припинення вогню. І тут ми бачимо, що він постійно порушується", - сказав Жовква.

При цьому він не вважає, що мінський і нормандський формати заблоковані.