ОП опублікував результати термінового засідання РНБО

19:02 30 вересня Київ, Україна

Засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) на чолі з українським лідером відбулося у п'ятницю, 30 вересня. Учасники засідання обговорили низку важливих питань.



Про це повідомляє Офіс Президента.



Зокрема, члени РНБО розглянули питання щодо чергових спроб анексії території України та ескалації збройної агресії з боку росії. Учасники засідання обговорили шляхи протидії спробам країни-агресора анексувати українські території.



Глави Донецької, Луганської, Херсонської ОВА та постійний представник Президента в Автономній Республіці Крим розповіли про "голосування", яке проводили окупанти на захоплених українських територіях. Зокрема, під час "референдумів" відбувалися численні порушення та маніпуляції зі списками виборців.



РНБО також розглянула питання забезпечення колективної безпеки України та євроатлантичного простору.



Члени РНБО обговорили заходи, які необхідно вжити для забезпечення колективної безпеки євроатлантичного простору та України. Серед них: