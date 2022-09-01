ОП пояснив необхідність закінчення активної фази війни до настання зими

19:24 10 серпня Київ, Україна

Для України життєво необхідно закінчити активну фазу війни до настання зими.

Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю, опублікованому в середу, 10 серпня.

"Звичайно, такі ризики (удари по об'єктах теплоенергетики) протягом усієї війни зберігаються. Російська армія продовжує атакувати об'єкти нашої інфраструктури. Це одна з їхніх цілей, вони її навіть не приховують. Відповідно, це одна з причин, чому ми хочемо вжити максимальних заходів для завершення активної частини війни до кінця осені", - пояснив Єрмак.

Глава ОП наголосив, що чим довше російські війська знаходяться на тимчасово окупованих територіях України і намагаються там окопатися, тим складніше ці території звільнити.