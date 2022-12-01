ООН запросила для України $5,7 млрд для гумдопомоги

12:04 01 грудня Київ, Україна





За словами координатора надзвичайної допомоги ООН Мартіна Гріффітса, війна в Україні "перетворила частину Європи на поле бою", і "у міру наближення зими ситуація не стає легшою".



Як йдеться у доповіді ООН, дев'ять місяців війни між Росією та Україною порушили експорт продовольства, і близько 45 мільйонів людей у 37 країнах наразі голодують.



Зазначається, що за даними "Глобального гуманітарного огляду" ООН, для надання допомоги 230 млн. найбільш уразливих людей у 2023 році необхідно зібрати рекордні 51,5 млрд. доларів, що на 25% більше, ніж цього року.



Наступного року, за оцінками ООН, допомога буде потрібна ще 65 мільйонам людей, внаслідок чого загальна кількість людей у 68 країнах досягне 339 мільйонів.. Це становить понад 4% людей планети або близько населення США. Наступного року для України запрошено загалом 5,7 млрд доларів. Про це повідомляє центр новин ООН За словами координатора надзвичайної допомоги ООН Мартіна Гріффітса, війна в Україні "перетворила частину Європи на поле бою", і "у міру наближення зими ситуація не стає легшою".Як йдеться у доповіді ООН, дев'ять місяців війни між Росією та Україною порушили експорт продовольства, і близько 45 мільйонів людей у 37 країнах наразі голодують.Зазначається, що за даними "Глобального гуманітарного огляду" ООН, для надання допомоги 230 млн. найбільш уразливих людей у 2023 році необхідно зібрати рекордні 51,5 млрд. доларів, що на 25% більше, ніж цього року.Наступного року, за оцінками ООН, допомога буде потрібна ще 65 мільйонам людей, внаслідок чого загальна кількість людей у 68 країнах досягне 339 мільйонів.. Це становить понад 4% людей планети або близько населення США.

"Гуманітарні потреби шокують високі, оскільки екстремальні явища цього року перетікають у 2023 рік", - зазначив Гріффітс.

За його словами, "дуже складно" отримати всю суму, яку запитують у донорів.