ООН запросила для України $5,7 млрд для гумдопомоги

12:04 01 грудня Київ, Україна

Наступного року для України запрошено загалом 5,7 млрд доларів. Про це повідомляє центр новин ООН.

За словами координатора надзвичайної допомоги ООН Мартіна Гріффітса, війна в Україні "перетворила частину Європи на поле бою", і "у міру наближення зими ситуація не стає легшою".

Як йдеться у доповіді ООН, дев'ять місяців війни між Росією та Україною порушили експорт продовольства, і близько 45 мільйонів людей у 37 країнах наразі голодують.

Зазначається, що за даними "Глобального гуманітарного огляду" ООН, для надання допомоги 230 млн. найбільш уразливих людей у 2023 році необхідно зібрати рекордні 51,5 млрд. доларів, що на 25% більше, ніж цього року.

Наступного року, за оцінками ООН, допомога буде потрібна ще 65 мільйонам людей, внаслідок чого загальна кількість людей у 68 країнах досягне 339 мільйонів.. Це становить понад 4% людей планети або близько населення США.
 
"Гуманітарні потреби шокують високі, оскільки екстремальні явища цього року перетікають у 2023 рік", - зазначив Гріффітс.
 
За його словами, "дуже складно" отримати всю суму, яку запитують у донорів.
 
"Цього року Глобальний гуманітарний заклик ООН було профінансовано лише на 47%. Порівняно з попередніми роками, коли рівень фінансування сягав 60-65%, це явний провал", - заявив заступник голови ООН.