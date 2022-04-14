ООН: війна в Україні залишить без їжі кожного п'ятого мешканця Землі

Війна в Україні загрожує злиднями. злиднями і голодом майже 1,7 млрд людей — понад одна п'ята людства.
Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
Він уточнив, що Україна та Російська Федерація забезпечують майже третину світового виробництва пшениці та ячменю, п'яту частину кукурудзи та більше половини соняшникової олії. Зерно, яке вони поставляють, є важливим джерелом продовольства для деяких з найбідніших і найуразливіших верств населення в 45 країнах з найменш розвиненою економікою.. Також Росія є найбільшим у світі експортером природного газу та другим за величиною експортером нафти.
Війна посилила проблеми, з якими стикаються багато країн, що розвиваються, в результаті пандемії коронавірусу, історичного боргового тягаря і стрімкого зростання інфляції.
З початку 2022 року ціни на пшеницю та кукурудзу зросли на 30%, ціни на нафту зросли більш ніж на 60% порівняно з минулим роком, а природний газ та добрива подорожчали вдвічі.
Гуманітарні операції ООН стикаються з нестачею фінансування: Світова продовольча програма (ЗПС) попередила, що вона не має ресурсів, щоб нагодувати голодуючих у відчайдушних ситуаціях. Агентству терміново потрібно $8 млрд для підтримки операцій у Ємені, Чаді та Нігері.
«Існує прямий зв'язок між зростанням цін на продовольство та соціальною та політичною нестабільністю. Наш світ не може собі цього дозволити. Нам треба діяти зараз», – заявив Гутерріш.
Раніше ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) попередила, що війна Росії та України — першого та п'ятого експортерів зерна у світі — позначається на рекордному зростанні цін на їжу у світі. Індекс цін продуктів харчування зростає сім сім кварталів поспіль — це рекордно довгий період зростання за останні 13 років. Продовження війни та введення обмежень на експорт можуть підняти ціни на продукт ще на 22%.
Євросоюз також звинувачував російських військових в Україні у посиленні продовольчої кризи у світі. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Москва знищує запаси пшениці та не дозволяє судам доставляти зерно за кордон.
Він уточнив, що Україна та Російська Федерація забезпечують майже третину світового виробництва пшениці та ячменю, п'яту частину кукурудзи та більше половини соняшникової олії. Зерно, яке вони поставляють, є важливим джерелом продовольства для деяких з найбідніших і найуразливіших верств населення в 45 країнах з найменш розвиненою економікою.. Також Росія є найбільшим у світі експортером природного газу та другим за величиною експортером нафти.
Війна посилила проблеми, з якими стикаються багато країн, що розвиваються, в результаті пандемії коронавірусу, історичного боргового тягаря і стрімкого зростання інфляції.
З початку 2022 року ціни на пшеницю та кукурудзу зросли на 30%, ціни на нафту зросли більш ніж на 60% порівняно з минулим роком, а природний газ та добрива подорожчали вдвічі.
Гуманітарні операції ООН стикаються з нестачею фінансування: Світова продовольча програма (ЗПС) попередила, що вона не має ресурсів, щоб нагодувати голодуючих у відчайдушних ситуаціях. Агентству терміново потрібно $8 млрд для підтримки операцій у Ємені, Чаді та Нігері.
«Існує прямий зв'язок між зростанням цін на продовольство та соціальною та політичною нестабільністю. Наш світ не може собі цього дозволити. Нам треба діяти зараз», – заявив Гутерріш.
Раніше ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) попередила, що війна Росії та України — першого та п'ятого експортерів зерна у світі — позначається на рекордному зростанні цін на їжу у світі. Індекс цін продуктів харчування зростає сім сім кварталів поспіль — це рекордно довгий період зростання за останні 13 років. Продовження війни та введення обмежень на експорт можуть підняти ціни на продукт ще на 22%.
Євросоюз також звинувачував російських військових в Україні у посиленні продовольчої кризи у світі. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Москва знищує запаси пшениці та не дозволяє судам доставляти зерно за кордон.
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