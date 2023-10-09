ООН турбується про долю українських дітей, вивезених до росії

Офіс ООН з прав людини 9 жовтня заявив, що стурбований відсутністю системи повернення українських дітей, вивезених до росії, а також повідомленнями про жорстоке ставлення до деяких дітей, яких вже вдалося повернути.

Про це пише The Guardian.

"Офіс ООН з прав людини (OHCHR), як і раніше, серйозно стурбований тим, що не існує налагодженої системи повернення українських дітей, переданих на окуповані росією території або в російську федерацію", - сказала Нада аль-Нашиф, заступниця верховного комісара ООН з прав людини.

Серед дітей, яких родичі повернули з рф чи окупації, деякі говорили про жорстоке поводження від росіян. Зокрема, поки ці діти ще були під наглядом рф, вони зазнали самі або були свідками психологічного чи фізичного насильства з боку педагогічного персоналу.



Українська влада каже, що підтвердила вивезення майже 20 тисяч дітей. Точна кількість невідома, тому що немає доступу до росії або окупованих територій. Наразі Україна репатріювала понад 400 дітей.