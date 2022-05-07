ООН порівнює дії рф із військовим злочином

18:07 06 травня Київ, Україна

ООН зіставляє дії росії після вторгнення в Україну з військовими злочинами.

Йдеться про численні випадки загибелі цивільних осіб, зокрема, через напади на лікарню, драмтеатр у Маріуполі, залізничний вокзал у Краматорську, житлові масиви в Одесі тощо.



Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) збирає в Україні свідоцтва та докази порушень, скоєних під час російського вторгнення, які можуть бути визнані воєнними злочинами.



Про це сьогодні, 5 травня, на засіданні Ради Безпеки ООН сказала Верховний комісар Мішель Бачелет.



Так, Мішель Бачелет на засіданні Ради Безпеки ООН заявила, що комісія продовжує перевірку заяв щодо порушення міжнародного права, прав людини та міжнародного гуманітарного права.



У контексті збройного нападу рф на Україну багато з цих звинувачень стосуються порушень, які можуть бути визнані військовими злочинами.

"Багато цих звинувачень стосуються порушень, які можуть бути визнані військовими злочинами", - зазначила вона.



Бачелет додала, що її команда відвідала Бучу, де зафіксувала численні факти загибелі цивільного населення, страт чоловіків, зґвалтування жінок, викрадення людей, на місці поспілкувалися з жертвами та свідками порушень.



Більшість смертей, за її даними, викликана обстрілами важкої артилерії, реактивними системами залпового вогню, ракетними та повітряними ударами, де-не-де по цивільних стріляють снайпери.



Бачелет нагадала, що навіть у день візиту Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським було скоєно обстріл міста двома ракетами, під час якого загинула журналістка.



Верховний комісар зазначила, що цифри жертв серед цивільного населення, які щодня публікує УВКПЛ, занижено, оскільки дані з місць бойових дій надходять зі значним запізненням.