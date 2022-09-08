ООН: росія піддавала мирних жителів примусовому оголенню та допитам під час «фільтраційних» перевірок

Військові росії піддавали громадян України «фільтрації» з примусовим оголенням, тортурами та допитами про політичні погляди.
Відповідні випадки задокументувало Управління Верховного комісара ООН з прав людини, пише CNN.
Управління ООН також зафіксувало випадки, коли українців затримували чи катували через підозри у зв'язках зі Збройними силами України чи державними установами, а також за «проукраїнські чи антиросійські погляди». У деяких випадках це закінчилося «насильницькими зникненнями».
За даними Держдепу США, операції з фільтрації українських громадян контролюють та координують чиновники адміністрації президента росії. На Донеччині розгорнуто 21 об'єкт для перевірки українських громадян, підрахували в лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету. Люди проходять через систему, залишаючи свої телефонні контакти, фотографії, паспортні дані та відбитки пальців.
За даними ООН, понад 6,9 млн людей залишаються внутрішньо переміщеними особами в Україні. За час війни було вбито 5718 мирних жителів, у тому числі 372 дитини, та 8199 поранено, з них 635 дітей.
За даними ООН, понад 6,9 млн людей залишаються внутрішньо переміщеними особами в Україні. За час війни було вбито 5718 мирних жителів, у тому числі 372 дитини, та 8199 поранено, з них 635 дітей.
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