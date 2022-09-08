ООН: росія піддавала мирних жителів примусовому оголенню та допитам під час «фільтраційних» перевірок

15:21 08 вересня Київ, Україна

Військові росії піддавали громадян України «фільтрації» з примусовим оголенням, тортурами та допитами про політичні погляди.

Відповідні випадки задокументувало Управління Верховного комісара ООН з прав людини, пише CNN.

"У деяких випадках очікуючі „фільтрації" ночували в транспортних засобах або в необладнаних та переповнених приміщеннях, іноді без належного доступу до їжі, води та санітарії. Ми особливо стурбовані тим, що жінки та дівчата наражаються на ризик сексуального насильства під час процедур «фільтрації»", — розповіла помічниця генсека ООН з прав людини Ілзе Брандс Керіс.

Управління ООН також зафіксувало випадки, коли українців затримували чи катували через підозри у зв'язках зі Збройними силами України чи державними установами, а також за «проукраїнські чи антиросійські погляди». У деяких випадках це закінчилося «насильницькими зникненнями».

"Катування здійснювалися в сумнозвісній колонії під Оленівкою та в слідчих ізоляторах. Російські війська катували українців, домагаючись «зізнання» у їхній активній співпраці з урядом України. Деяких звільнили, а інші, як і раніше, залишаються в катівнях і «їхні сім'ї не мають або мають мало інформації про їхнє місцезнаходження та долю»», - розповіла Керіс.

За даними Держдепу США, операції з фільтрації українських громадян контролюють та координують чиновники адміністрації президента росії. На Донеччині розгорнуто 21 об'єкт для перевірки українських громадян, підрахували в лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету. Люди проходять через систему, залишаючи свої телефонні контакти, фотографії, паспортні дані та відбитки пальців.



За даними ООН, понад 6,9 млн людей залишаються внутрішньо переміщеними особами в Україні. За час війни було вбито 5718 мирних жителів, у тому числі 372 дитини, та 8199 поранено, з них 635 дітей.