ООН: росія несе відповідальність за ракетний обстріл Грози

Організація Об'єднаних Націй (ООН) визнала, що росія несе відповідальність за ракетний обстріл кафе у селі Гроза Харківської області, який стався 5 жовтня. Моніторингова місія ООН підтвердила, що удару завдали війська росії, і були відсутні ознаки присутності українських військових поблизу місця атаки.
За даними докладного звіту ООН про обстріл Грози, внаслідок цього ракетного удару по цивільному закладу загинули 59 осіб, які перебували там на поминках. Серед жертв були 36 жінок, 22 чоловіки та восьмирічний хлопчик. Усі вони були цивільними особами. Мешканці зібралися у кафе-магазині після похорону місцевого жителя, який служив у Збройних силах України, і місцевий заклад був повністю зруйнований внаслідок вибуху.
ООН зазначила, що цей інцидент став одним із найсмертоносніших для цивільного населення з лютого 2022 року.
Організація наголосила, що "є розумні підстави вважати, що ракета була запущена російськими збройними силами, і що не було жодних ознак присутності військового персоналу або інших військових цілей на території або поряд з кафе під час атаки".
ООН також наголосила, що будь-який сценарій атаки на цивільне населення чи цивільні об'єкти є порушенням міжнародного гуманітарного права.
За даними докладного звіту ООН про обстріл Грози, внаслідок цього ракетного удару по цивільному закладу загинули 59 осіб, які перебували там на поминках. Серед жертв були 36 жінок, 22 чоловіки та восьмирічний хлопчик. Усі вони були цивільними особами. Мешканці зібралися у кафе-магазині після похорону місцевого жителя, який служив у Збройних силах України, і місцевий заклад був повністю зруйнований внаслідок вибуху.
ООН зазначила, що цей інцидент став одним із найсмертоносніших для цивільного населення з лютого 2022 року.
Організація наголосила, що "є розумні підстави вважати, що ракета була запущена російськими збройними силами, і що не було жодних ознак присутності військового персоналу або інших військових цілей на території або поряд з кафе під час атаки".
ООН також наголосила, що будь-який сценарій атаки на цивільне населення чи цивільні об'єкти є порушенням міжнародного гуманітарного права.
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