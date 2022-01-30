ООН закликає до збереження "Нормандського формату"

Організація Об'єднаних Націй підтримує збереження і дипломатичні зусилля "Нормандського формату", а також виступає за виконання Мінських угод.
Про це заявив генеральний секретар всесвітньої організації Антоніу Гутерріш в інтерв'ю російським ЗМІ перед відправленням до Москви з візитом, який починається в середу.
Про це заявив генеральний секретар всесвітньої організації Антоніу Гутерріш в інтерв'ю російським ЗМІ перед відправленням до Москви з візитом, який починається в середу.
Про відправку миротворців ООН в Україну
Домовленість про відправку миротворчих сил ООН в Україні навряд чи буде досягнута найближчим часом, зазначив Гутерріш. "Існують дуже різні точки зору щодо того, який мандат і яку роль могли б грати миротворчі сили в Україні. Навряд чи згода буде досягнута в найближчому майбутньому", - сказав він.
Домовленість про відправку миротворчих сил ООН в Україні навряд чи буде досягнута найближчим часом, зазначив Гутерріш. "Існують дуже різні точки зору щодо того, який мандат і яку роль могли б грати миротворчі сили в Україні. Навряд чи згода буде досягнута в найближчому майбутньому", - сказав він.
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