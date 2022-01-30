ООН закликає до збереження "Нормандського формату"

10:58 11 травень Київ, Україна

Організація Об'єднаних Націй підтримує збереження і дипломатичні зусилля "Нормандського формату", а також виступає за виконання Мінських угод.



Про це заявив генеральний секретар всесвітньої організації Антоніу Гутерріш в інтерв'ю російським ЗМІ перед відправленням до Москви з візитом, який починається в середу.

"Ми цілком підтримуємо повне виконання Мінських угод, а також цілком підтримуємо дипломатичні зусилля в рамках "Нормандського формату", - сказав він, відповідаючи на відповідне запитання. "Звичайно, ми стурбовані нещодавньою ескалацією, порушенням домовленості про припинення вогню. Розраховуємо, що настане деескалація і режим припинення вогню буде повністю дотримуватися, - продовжив він. - Ми не претендуємо на якусь чільну роль, ми лише хочемо бути корисними в тому обсязі, в якому учасники "Нормандського формату" вважатимуть нашу роль корисною".