ООН закликає Іран до стриманості, щоб уникнути ескалації конфлікту в регіоні

13:34 28 листопада Київ, Україна

Наслідки конфлікту, який назріває на тлі теракту під Тегераном, можуть мати важкі наслідки для всього Близького Сходу. Цією ситуацією вкрай стривожені в Організації Об'єднаних Націй. Як стало відомо, офіційний представник генсека ООН, коментуючи вбивство іранського фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде, закликав уникати кроків, здатних призвести до ескалації конфлікту в регіоні.

"Ми закликаємо до стриманості і необхідності уникати будь-яких дій, які можуть привести до ескалації напруженості в регіоні", - сказав Ферхан Хак.

Фахрізаде, за інформацією Міноборони Ірану, був смертельно поранений в результаті зіткнення співробітників його служби безпеки з терористами в Тегерані. На місці події прогримів вибух, після чого автомобіль з фізиком-ядерником розстріляли.

За словами міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа, до вбивства Фахрізаде може бути причетний Ізраїль.

Радник верховного лідера Ірану Хоссейн Дехкан заявив, що вбивство Фахрізаде є черговою спробою посилення тиску на Іран для подальшого розв'язання повномасштабного збройного конфлікту на Близькому Сході. Він пообіцяв обрушитися на вбивць фізика, "як грім".

У 2008 році іранський фізик-ядерник потрапив під економічні санкції США як автор іранської ядерної технології.

Нагадаємо, що один з творців ядерної програми Ірану, високопоставлений вчений-ядерник Мохсен Фахрізаде був убитий під Тегераном. Відзначається, що спочатку на місці стався підрив смертника, а потім автомобіль вченого обстріляли інші нападники.