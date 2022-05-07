ООН закликав розблокувати порти Одеси

11:21 07 травня Київ, Україна

Представник Девід Бізлі передбачає всесвітній голод, якщо українські порти не запрацюють.

Виконавчий директор Світової продовольчої програми Девід Бізлі закликав розблокувати порти Одеської області, щоб забезпечити вільну доставку українських продуктів у світ.



Відповідне повідомлення він оприлюднив у Twitter у п'ятницю, 6 травня.

"Українські зерносховища переповнені. Водночас 44 мільйони людей у всьому світі марширують до голодної смерті. У нас мало часу, і ціна бездіяльності буде вищою, ніж будь-хто може собі уявити", - заявив Бізлі.



Представник Представник ООН спрогнозував голод у всьому світі, якщо роботу українських морських гаваней не буде відновлено негайно.