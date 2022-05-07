ООН закликав розблокувати порти Одеси

Представник Девід Бізлі передбачає всесвітній голод, якщо українські порти не запрацюють.
Виконавчий директор Світової продовольчої програми Девід Бізлі закликав розблокувати порти Одеської області, щоб забезпечити вільну доставку українських продуктів у світ.
Відповідне повідомлення він оприлюднив у Twitter у п'ятницю, 6 травня.
Відповідне повідомлення він оприлюднив у Twitter у п'ятницю, 6 травня.
Представник ООН спрогнозував голод у всьому світі, якщо роботу українських морських гаваней не буде відновлено негайно.
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