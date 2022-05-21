ООН прийняла посилену резолюцію щодо РФ про права людини в окупованому Криму

20:23 16 грудня Київ, Україна

Генасамблея ООН схвалила оновлену українську резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, Україна". Документ підтримали 64 країни, 23 проголосували проти, 86 країн утрималися.

Про це повідомляє пресслужба МЗС 16 грудня.

"Нові елементи резолюції відображають численні факти масових порушень прав людини на тимчасово окупованому півострові. Резолюція чітко визначає нелегітимність органів і посадових осіб РФ в Криму в контексті посилення міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму. На рівні ООН вперше зафіксовано, що такі посадові особи повинні розглядатися тільки як окупаційна влада Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Документ, відзначають в МЗС, констатує, що РФ не виконує міжнародні зобов'язання в галузі прав людини і міжнародного гуманітарного права. Відзначається, що рівень дотримання прав людини в Криму після його окупації значно знизився також тому, що РФ є учасницею меншої кількості відповідних міжнародних договорів, ніж Україна.



Генасамблея ООН також підкреслює, що РФ використовує пандемію COVID-19 для введення невиправданих обмежувальних заходів на півострові, посилюючи репресії проти населення, зокрема, шляхом залучення ФСБ.

"Важливо, що Генасамблея ООН не залишається осторонь проблеми звільнення незаконно утримуваних українських громадян. Відзначаючи звільнення в грудні 2019 і квітні 2020 осіб, які утримуються державою-окупантом на Донбасі, резолюція наголошує на необхідності звільнення всіх українських політичних в'язнів Кремля, згадуючи Еміра-Усеіна Куку і Сервера Мустафаєва", - відзначають в МЗС.

Резолюція визнає проблему блокування Росією доступу жителів Криму до української системи освіти і порушення релігійних прав громадян України. У резолюції зафіксовано, що РФ навмисно перешкоджає можливості збереження національної ідентичності, змушує змінювати громадянство, зокрема, шляхом обмеження права власності на землю, і проводить свідому політику зі зміни демографічного складу півострова, що є військовим злочином.



У цьому контексті Генасамблея ООН закликає РФ забезпечити безперешкодний і повний доступ до окупованого Криму для міжнародних моніторингових місій, зокрема, Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні і СММ ОБСЄ.



Це - п'ята резолюція Генасамблеї з правозахисної проблематики в окупованому Криму і дев'ята в контексті міжнародного реагування на спробу анексії Росією українського півострова. У МЗС зазначають, що прийнятий документ сприятиме реалізації української ініціативи зі створення "Кримської платформи".