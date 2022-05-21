ООН прийняла посилену резолюцію щодо РФ про права людини в окупованому Криму

Генасамблея ООН схвалила оновлену українську резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, Україна". Документ підтримали 64 країни, 23 проголосували проти, 86 країн утрималися.
Про це повідомляє пресслужба МЗС 16 грудня.
Документ, відзначають в МЗС, констатує, що РФ не виконує міжнародні зобов'язання в галузі прав людини і міжнародного гуманітарного права. Відзначається, що рівень дотримання прав людини в Криму після його окупації значно знизився також тому, що РФ є учасницею меншої кількості відповідних міжнародних договорів, ніж Україна.
Генасамблея ООН також підкреслює, що РФ використовує пандемію COVID-19 для введення невиправданих обмежувальних заходів на півострові, посилюючи репресії проти населення, зокрема, шляхом залучення ФСБ.
Резолюція визнає проблему блокування Росією доступу жителів Криму до української системи освіти і порушення релігійних прав громадян України. У резолюції зафіксовано, що РФ навмисно перешкоджає можливості збереження національної ідентичності, змушує змінювати громадянство, зокрема, шляхом обмеження права власності на землю, і проводить свідому політику зі зміни демографічного складу півострова, що є військовим злочином.
У цьому контексті Генасамблея ООН закликає РФ забезпечити безперешкодний і повний доступ до окупованого Криму для міжнародних моніторингових місій, зокрема, Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні і СММ ОБСЄ.
Це - п'ята резолюція Генасамблеї з правозахисної проблематики в окупованому Криму і дев'ята в контексті міжнародного реагування на спробу анексії Росією українського півострова. У МЗС зазначають, що прийнятий документ сприятиме реалізації української ініціативи зі створення "Кримської платформи".
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