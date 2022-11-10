ООН підготувала резолюцію щодо виплати росією репарацій Україні

13:31 09 листопада Київ, Україна

Генасамблея ООН планує 14 листопада винести на голосування резолюцію, згідно з якою росія має виплатити репарації Україні за завдану шкоду.

Вторгнувшись в Україну, росія порушила міжнародні закони і має бути притягнута за це до відповідальності, йдеться у проєкті резолюції Генеральної асамблеї ООН, повідомляє Associated Press.



Резолюцію запропонували Канада, Гватемала, Нідерланди та Україна. Рада безпеки ООН, членами якої є 15 держав, з початку війни не змогла прийняти жодного документа, який засуджує вторгнення росії, яка має в раді право вето. При голосуванні в Генеральній асамблеї ніхто такого права не має, але й прийняті нею резолюції не є юридично зобов'язуючими. Асамблея ухвалила вже чотири документи, які засуджують дії росії.



У новій резолюції Генасамблея підтверджує, що виступає за збереження «суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності» України знову закликає росію негайно «припинити застосовувати силу проти України» і вивести всі війська з її території.



Крім того, у документі визнається необхідність встановити «міжнародний механізм для репарацій за шкоду, збитки чи пошкодження», що виникли внаслідок «протиправних дій» щодо України. Резолюція рекомендує 193 країнам — членам Генасамблеї створити у співпраці з Україною «міжнародний реєстр» для врахування інформації про таку шкоду для українців та уряду країни, завданої росією.

Представниця Генасамблеї Пауліна Кубяк сказала AP, що дебати щодо проєкту резолюції не проводитимуться, але країни зможуть пояснити мотиви свого голосування до або після його проведення.



Резолюція посилається на два документи:





статтю 14 Статуту ООН, в якій Генасамблея уповноважується «рекомендувати заходи мирного залагодження будь-якої ситуації, яка, на думку Асамблеї, могла б порушити спільний добробут або дружні відносини між націями, включаючи ситуації, що виникають внаслідок порушення положень цього Статуту»;

резолюцію Генасамблеї № 60/147 від 16.12.2005 «Основні принципи та керівні положення щодо права на правовий захист та відшкодування збитків для жертв грубих порушень міжнародних норм у галузі прав людини та серйозних порушень міжнародного гуманітарного права».