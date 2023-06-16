ООН та Україна домовилися про евакуацію постраждалих з окупованих територій Херсонщини

15:39 08 червня Київ, Україна

МЗС України повідомило про угоду між Україною та ООН щодо формування спеціальних груп для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей з окупованих територій Херсонської області, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Така заява була зроблена за підсумками зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та Координатора системи ООН в Україні, Гуманітарного координатора Деніз Браун.

"ООН негайно сформує у Запоріжжі та Херсоні групи, спрямовані на постраждалі окуповані території Лівобережжя для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей при забезпеченні безпечного проїзду на окуповані території з підконтрольної уряду України території", - йдеться у заяві.

Україна надає всі гарантії безпеки ООН для виконання гуманітарних операцій у всій зоні поразки. Сторони домовилися, що згадані підрозділи ООН вирушать до уражених зон на тимчасово окупованих територіях з наших територій, як тільки Росія надасть доступ та гарантії безпеки.