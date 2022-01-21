ООН: дефіцит води в Криму - провина Росії

18:50 07 вересень Київ, Україна

Вся відповідальність за водопостачання окупованого Криму лежить на Російській Федерації.

Про це заявила офіційна представниця управління верховного комісара ООН з прав людини Елізабет Тросселл.

Вона додала, що право на безпечну та чисту питну воду й санітарію визначено Генеральною Асамблеєю ООН як одне з прав людини, необхідних для повноцінного життя та повного здійснення всіх прав людини.



Україна повинна відповідно до міжнародного законодавства в галузі прав людини "підтримувати здійснення економічних, соціальних і культурних прав" кримчан, зазначила Тросселл.





За даними окупаційної російської влади, у водосховищах, які живлять Сімферополь, залишилося близько 20% запасів води. За останній місяць на півострові пересохли річки Альма, Чорна, Бельбек і Тонас.

Окупований Крим переживає одну з наймасштабніших посух за останні 150 років, а наповнення водосховищ за час російської окупації зменшилася до критичного рівня. В цьому році багато кримчан залишилися навіть без питної води. РФ всю провину за ймовірну катастрофу намагається перекласти на Україну. Так Кремль маніпулює водною проблемою, в яку штучно загнав півострів.