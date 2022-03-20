ООН: 23% українців стали біженцями через війну

08:03 19 березня Київ, Україна

Майже чверть громадян України змушені були залишити свої будинки через вторгнення Росії.





Майже 6,5 млн. людей втекли від війни в межах України, понад 3,3 млн. покинули територію країни. У сукупності кількість тих, хто втік від війни, становить приблизно 9,8 млн осіб.



За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), воєнний наступ, що триває четвертий тиждень, призвело до загибелі 816 цивільних осіб, 2149 було поранено.. При цьому, як наголошується в документі, "реальні цифри, ймовірно, набагато вищі, оскільки по всій країні продовжуються запеклі зіткнення".



Продовжує погіршуватися ситуація в Маріуполі, де міська влада оцінює кількість загиблих у 2350 осіб, припускаючи при цьому, що їх може бути вдвічі більше. За даними міської ради Маріуполя, 80% житлових будинків постраждали від бойових дій, 30% не підлягають відновленню. Про це йдеться у свіжому звіті Управління ООН з координації гуманітарних питань.Майже 6,5 млн. людей втекли від війни в межах України, понад 3,3 млн. покинули територію країни. У сукупності кількість тих, хто втік від війни, становить приблизно 9,8 млн осіб.За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), воєнний наступ, що триває четвертий тиждень, призвело до загибелі 816 цивільних осіб, 2149 було поранено.. При цьому, як наголошується в документі, "реальні цифри, ймовірно, набагато вищі, оскільки по всій країні продовжуються запеклі зіткнення".Продовжує погіршуватися ситуація в Маріуполі, де міська влада оцінює кількість загиблих у 2350 осіб, припускаючи при цьому, що їх може бути вдвічі більше. За даними міської ради Маріуполя, 80% житлових будинків постраждали від бойових дій, 30% не підлягають відновленню.



Тяжкою залишається ситуація і в Миколаєві, за яким, як свідчать правозахисники з Human Rights Watch, застосовували касетні боєприпаси. За останній тиждень густонаселене місто неодноразово обстрілювалося, що призвело до жертв серед цивільного населення, а також пошкодження будинків, підприємств та іншої цивільної інфраструктури.



Влада Херсонської області, яку майже повністю зайняла російські війська, повідомляють, що в південній частині цього регіону кількість людей, які не мають доступу до водопровідної води та електрики, продовжує зростати, досягнувши 45 750 осіб.. 16 березня Міненерго України повідомляло, що понад 933 тисячі користувачів по всій країні залишаються без електрики.