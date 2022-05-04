«Вони не божевільні, вони вбивають нас свідомо»: головне із інтерв'ю Зеленського іноземним ЗМІ

10:09 02 травня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю австралійському телеканалу Nine Network, знімальна група якого провела 2,5 доби в дорозі, щоб поставити президентові питання, що хвилюють світ.



Головне з інтерв'ю Зеленського:

Росіяни розуміють, що роблять



Я не впевнений, що вони [росіяни] там збожеволіли. Вони розуміють, що роблять. Вони створили цей світ, в якому вбивають нас і нікого не сприймають, якщо хтось має іншу думку. Вони нас ненавидять, тому що по телевізору їм кажуть, що нас є за що ненавидіти



Вони [влада росії] створила суспільству окремий світ.



Вони не забирають своїх загиблих, а виносять речі українців



Відрубані голови були, випадків було багато різних. І навіть коли ти розумієш, що серед них багато катів, які робили це з цивільними людьми, настає той момент, коли тобі здається, ти все зрозумів – вони хочуть знищити тебе та народ. І тут ти знову не розумієш, коли бачиш на вулицях трупи їхніх вояків, військових, яких вони залишили і покинули.



Вони ж їх не ховали, не забирали. Вони й поранених не забирали. Вони тікали. Це просто боягузливі варвари. Кидали своїх людей, щоб забрати пральні машини.

Про 10 замахів



Це всього 10 людей хочуть цього [вбивства Зеленського], це не так страшно. Я думаю, що у президента росії набагато більше проблем, судячи зі ставлення усього світу до їхньої політики…



Те, що пережили і переживаємо всі ми, коли люди сидять у підвалах, їх катують, у колодязях знаходили українців – я думаю, у мене більш-менш ситуація не така страшна. Мені страшно за наших людей, особливо за сім'ї, які втратили близьких.



Про неможливість скасування санкцій проти рф



Питання про зняття українських санкцій на двосторонніх переговорах з росією не порушувалося і не може бути порушене. Тільки після звільнення України коректно повертатися до розмови про скасування санкцій.