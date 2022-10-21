Омбудсмени 50 країн обговорять звільнення незаконно засуджених людей у ​​Криму

13:03 21 жовтня Київ, Україна

Україна ініціювала онлайн-зустріч з омбудсменами різних країн.



Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"На цій платформі ми ставитимемо питання, зокрема, в'язнів кремля та громадян України, які отримали величезні терміни ув'язнення, які масово штампують російські суди", – прокоментував він.



За його словами, у цій зустрічі підтвердили участь близько 50 омбудсменів.



Як повідомлялося, у тимчасово захопленому рф Криму росіяни переслідують за політичними мотивами понад 140 громадян України, з яких понад 100 – це кримські татари.