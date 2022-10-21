Омбудсмени 50 країн обговорять звільнення незаконно засуджених людей у ​​Криму

Україна ініціювала онлайн-зустріч з омбудсменами різних країн.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами, у цій зустрічі підтвердили участь близько 50 омбудсменів.
Як повідомлялося, у тимчасово захопленому рф Криму росіяни переслідують за політичними мотивами понад 140 громадян України, з яких понад 100 – це кримські татари.
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