Омбудсмена Людмилу Денисову хочуть звільнити

На розгляд парламенту внесли проєкт ухвали про перевірку можливих фактів порушення присяги омбудсменом з прав людини Людмилою Денисовою. Якщо такі факти підтвердять, її можуть звільнити.
Про це йдеться у картці документа на сайті парламенту.
Ініціював проєкт депутат від "Слуги народу" Максим Дірдін. Він запропонував створити Тимчасову слідчу комісію (ТСК), яка перевірить можливі факти порушення присяги та підготує висновки щодо наявності підстав для звільнення Денисової.
Річ в тому, що на адресу керівників фракцій та груп парламенту надійшло 6 заяв від громадянина Качури Д.М., який і вимагає звільнити омбудсмана через те, що вона проігнорувала його журналістські звернення. Окружний адмінсуд Києва (ОАСК), до якого звернувся чоловік, уже ухвалив кілька рішень, у яких визнав протиправними ці відмови.
Качура Д.М. вказує, що рішення вищезгаданих судів так і не виконане”, – йдеться у пояснювальній записці до проєкту ухвали.
Денисову призначили омбудсманом у березні 2018-го, проте сталося це з порушенням процедури, непрозорим кулуарним способом та без консультацій із правозахисними організаціями, які критично висловлювалися щодо її кандидатури. Денисова, крім того, не мала належного досвіду правозахисної роботи.
Влітку 2019-го розслідувати діяльність омбудсмана вже вимагала низка організацій, а причиною тому стала публікація НАБУ аудіозаписів телефонних розмов, ймовірно, голови (ОАСК) Павла Вовка та інших його колег, що свідчили, серед іншого, про втручання у діяльність Вищої кваліфікаційної комісії. На записах Вовк стверджує, що "яйця цієї уповноваженої у нас".
Денисова, як свідчили матеріали, в обмін на скасування протоколів щодо виявлення у неї неправдивої інформації в декларації погодилася відкликати раніше призначеного за її квотою члена ВККС Андрія Козлова та замінити його на "лояльнішого" кандидата. Козлов після цього заявляв про політичний мотив його звільнення з посади.
Протягом 2019 року ВККС призначала проведення кваліфікаційної оцінки суддів одіозного ОАСК, але переважна більшість не з'являлася на призначені дати через лікарняні. Наприклад, 17 квітня оцінювання призначили для 37 суддів, а на відповідне засідання з'явилося всього семеро. На 21 травня із призначених комісією 30 суддів прийшли лише троє людей.
Про це йдеться у картці документа на сайті парламенту.
Ініціював проєкт депутат від "Слуги народу" Максим Дірдін. Він запропонував створити Тимчасову слідчу комісію (ТСК), яка перевірить можливі факти порушення присяги та підготує висновки щодо наявності підстав для звільнення Денисової.
Річ в тому, що на адресу керівників фракцій та груп парламенту надійшло 6 заяв від громадянина Качури Д.М., який і вимагає звільнити омбудсмана через те, що вона проігнорувала його журналістські звернення. Окружний адмінсуд Києва (ОАСК), до якого звернувся чоловік, уже ухвалив кілька рішень, у яких визнав протиправними ці відмови.
Качура Д.М. вказує, що рішення вищезгаданих судів так і не виконане”, – йдеться у пояснювальній записці до проєкту ухвали.
Денисову призначили омбудсманом у березні 2018-го, проте сталося це з порушенням процедури, непрозорим кулуарним способом та без консультацій із правозахисними організаціями, які критично висловлювалися щодо її кандидатури. Денисова, крім того, не мала належного досвіду правозахисної роботи.
Влітку 2019-го розслідувати діяльність омбудсмана вже вимагала низка організацій, а причиною тому стала публікація НАБУ аудіозаписів телефонних розмов, ймовірно, голови (ОАСК) Павла Вовка та інших його колег, що свідчили, серед іншого, про втручання у діяльність Вищої кваліфікаційної комісії. На записах Вовк стверджує, що "яйця цієї уповноваженої у нас".
Денисова, як свідчили матеріали, в обмін на скасування протоколів щодо виявлення у неї неправдивої інформації в декларації погодилася відкликати раніше призначеного за її квотою члена ВККС Андрія Козлова та замінити його на "лояльнішого" кандидата. Козлов після цього заявляв про політичний мотив його звільнення з посади.
Протягом 2019 року ВККС призначала проведення кваліфікаційної оцінки суддів одіозного ОАСК, але переважна більшість не з'являлася на призначені дати через лікарняні. Наприклад, 17 квітня оцінювання призначили для 37 суддів, а на відповідне засідання з'явилося всього семеро. На 21 травня із призначених комісією 30 суддів прийшли лише троє людей.
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