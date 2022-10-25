Омбудсмен закликав виключити російський Червоний Хрест із міжнародного руху за збір донатів на армію Росії

07:40 25 жовтня Київ, Україна

Російське національне товариство Червоного Хреста розпочало збір коштів для сімей російських військових, які мобілізуються на війну проти України. У відповідь на це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець закликав виключити організацію міжнародного руху Червоного Хреста.

Про збирання коштів повідомили на сайті російського національного товариства Червоного Хреста.



Кампанія отримала назву #МІВМІСТЕ і всім бажаючим долучитися до неї пропонують пожертвувати 500, 1200 або 1800 рублів. Також на

На сайті Червоного Хреста розмістили реквізити, за якими збирають кошти для російських солдатів.

Глава російського Червоного Хреста Павло Савчук заявив, що сім'ї мобілізованих стикаються з низкою труднощів, а тому їм слід допомагати.

“Дуже важливо їх підтримати та надати посильну допомогу. З запитами мобілізованих сімей ми будемо працювати в індивідуальному порядку, для нужденних також формуватимуться гуманітарні набори. Вже зараз люди можуть отримати психосоціальну підтримку від фахівців Російського Червоного Хреста”, – сказав він.

Російський Червоний Хрест є підрозділом Міжнародного комітету Червоного Хреста та учасником міжнародного Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.



У МКЧХ ситуацію зараз не коментували.



У зв'язку з тим, що організація в Росії збирає кошти на підтримку сімей мобілізованих і військовослужбовців, Уповноважений Верховною Радою

Ради з прав людини Дмитро Лубинець закликав:

визнати діяльність російського товариства Червоного Хреста такою, що порушує Женевські конвенції та статут МФКК;

виключити його з Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця;

заборонити використання емблеми Червоного Хреста та Червоного Півмісяця;

припинити міжнародне фінансування російського суспільства Червоного Хреста та МКЧХ у Росії.