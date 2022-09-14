Олігархічні клани не мають жодного впливу на українську політику - Данилов
19:25 14 вересня Київ, Україна
Секретар РНБО України Олексій Данилов заявив, що олігархічні клани не мають жодного впливу на українську політику.
Про це він сказав в інтерв'ю польському виданню Wirtualna Polska.
"Війна призводить до того, що вони втрачають свій вплив на країну", - наголосив Данилов.
За його словами, війна ускладнює роботу з реєстром олігархів.
"Ми не контролюємо частини нашої території, тому важко оцінити багатство деяких людей. Але, на мою думку, антиолігархічний закон уже запрацював… Ми бачимо, що олігархи роблять все, щоб не потрапити до реєстру. Його мета - побудувати прозору систему, справедливий устрій відносин між бізнесом, владою та суспільством", - заявив секретар РНБО.
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