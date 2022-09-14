Олігархічні клани не мають жодного впливу на українську політику - Данилов

19:25 14 вересня Київ, Україна

Секретар РНБО України Олексій Данилов заявив, що олігархічні клани не мають жодного впливу на українську політику.

Про це він сказав в інтерв'ю польському виданню Wirtualna Polska.

"Війна призводить до того, що вони втрачають свій вплив на країну", - наголосив Данилов.



За його словами, війна ускладнює роботу з реєстром олігархів.