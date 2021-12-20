Олег Кіпер призначений на посаду прокурора Києва

14:25 27 липень Київ, Україна

Столичну прокуратуру очолить колишній заступник прокурора Києва - Олег Кіпер, від нього чекають продуктивної і злагодженої роботи.

"Завдань багато, але сподіваюся, що колектив столичної прокуратури, працюючи єдиною командою, забезпечить їх ефективне виконання, а результати будуть відповідати запиту суспільства", - сказала генеральний прокурор Ірина Венедиктова

У свою чергу, Олег Кіпер подякував за довіру і запевнив, що докладе максимум зусиль для ефективного виконання поставлених завдань.



Кіпер почав роботу в органах прокуратури у 2001 році. Обіймав посади слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури України, начальника Управління прокуратури Івано-Франківської області, заступника прокурора Івано-Франківської області, заступника начальника Управління - начальника відділу Генеральної прокуратури України.



9 червня 2020 наказом Генерального прокурора був призначений на посаду заступника прокурора Києва.