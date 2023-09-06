Олаф Шольц спростував чутки про передачу Україні ракет Taurus

09:06 12 серпня Київ, Україна

Як стверджувала раніше служба ВПС Німеччини, урядом ФРН вже дано "зелене світло" на постачання ракет Taurus для ЗСУ. Однак канцлер країни Олаф Шольц під час дебатів на німецькому телеканалі N-TV заявив, що жодних нових рішень щодо передачі Німеччиною ракет Taurus Україні зараз немає.

"Мені нема чого повідомити з цього питання, оскільки нічого нового за такого стану справ немає. Ми, як і раніше, зосереджені на постачанні зброї для протиповітряної оборони, а також важкої артилерії, а також танків", - пояснив глава уряду ФРН.

За його словами, Берлін продовжить співпрацю з партнерами щодо подальшої військової допомоги Україні.

Німецькі ЗМІ пізніше заявили, що уряд Німеччини вивчає можливість постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, проте їх можуть модифікувати.