Оксана Маркарова: ми бачимо посилення санкцій США проти РФ і вітаємо це

06:28 05 квітень Київ, Україна

Ставлення Джозефа Байдена до агресивної політики Росії на сьогодні очевидне. Україна вітає продовження санкцій США проти РФ.



Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова.

На її думку, і за нинішньої американської адміністрації Джо Байдена санкційна політика залишається принциповою.



"Ми вітаємо ті санкції, які є. І постійно просимо не про просто продовження, а про поглиблення санкцій. Тобто ціна для агресора за ті дії, які Росія робить і на частково окупованому Донбасі, і за незаконну анексію Криму, і за ті порушення прав наших громадян в Криму, які постійно здійснюються, повинна постійно зростати, поки не буде змінено поведінку. Тому ми бачимо не просто подовження санкцій. Ми бачимо їхнє посилення, і щодо того ж "Північного потоку" однозначну позицію займають США. Ми бачимо їхнє посилення постійне", - заявила Маркарова.



Вона впевнена, що санкції будуть посилюватися, якщо Росія не змінить свою поведінку.



"Ми також хотіли б, ми про це говоримо також на всіх офіційних рівнях (я маю на увазі, ми - Україна) більшого залучення США в усі формати. І я думаю, що це також знайде відгук у нашого стратегічного партнера. І я думаю, що якщо Росія і далі буде продовжувати свою агресивну політику, можна точно, а ми постійно про це говоримо і закликаємо, очікувати посилення санкційного режиму", - констатувала Маркарова.