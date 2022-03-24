Оточення Путіна з'ясовує стосунки, "зник" не тільки Шойгу

07:41 24 березня Київ, Україна

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу перестав з'являтися на публіці та у ЗМІ з 11 березня, на думку секретаря РНБО Олексія Данилова , зникнення Шойгу та інших силовиків може свідчити про те, що вони "з'ясовують стосунки".

11 березня Шойгу провів телефонні переговори з головою Міноборони Туреччини Хулусі Акаром, а також вручив нагороди військовим, які «відзначилися у спеціальній військовій операції», у Центральному військовому клінічному шпиталі імені Мандрика. Повідомлення про це останні в профілі Шойгу на сайті міністерства.



Наступні повідомлення про Шойгу датуються 18 березня. На сайті Кремля йдеться, що глава Міноборони брав участь у нараді президента РФ Володимира Путіна з постійними членами Ради Безпеки, яка проходила по відеозв'язку. Фотографії та відео із зустрічі Кремль не публікував.



Того ж дня Перший канал показав, як Шойгу вручає нагороди учасникам спецоперації. У репортажі йшлося про те, що нагородження відбулося «сьогодні», але кадри співпали з тими, які Міноборони опублікувало 11 березня, зауважили журналісти.

Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що зараз відбувається з'ясування, хто зробив таку підставу, що вони, не маючи інформації про Україну, пішли на таку авантюру.