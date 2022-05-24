Оточення глави Росії втратило віру у свого лідера

16:29 24 травня Киев, Украина

В оточенні путіна негласно обговорюють кандидата на посаду голови Росії.



За три місяці війни в Україні президент Росії Володимир Путін налаштував проти себе і "партію війни", і тих, хто хоче миру, – у кремлі сподіваються, що "в найближчому майбутньому" він піде, і вже шукають наступника.



За час війни загальний настрій російських еліт встиг повністю змінитися кілька разів - від розгубленості на початку та "патріотичного піднесення" у квітні до песимізму через три місяці після вторгнення.



За словами джерел, близьких до кремля, тепер дуже багато людей незадоволені особисто путіним владимиром.. Причому цієї позиції дотримуються і ті, хто виступає за продовження війни, і ті, хто бажає миру.



РосСмі зазначають, що у кремлі негласно обговорюються навіть постаті наступників президента. Серед них мер Москви Сергій Собянін, заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв та перший заступник голови АП Сергій Кирієнко, який нещодавно став кремлівським куратором Донбасу.



За даними РосСмі, поки що йдеться не про те, щоб прямо зараз повалити президента РФ, але все частіше обговорюється тема "майбутнього після путіна" і "є розуміння, або побажання, що в досить доступній для огляду перспективі управляти державою він не буде".



Водночас вони наголошують, що путін може залишити посаду президента лише за серйозного погіршення стану здоров'я.



Тому невдоволення високопосадовців ні в чому, крім розмов один з одним, не виявляється.



Тим часом у кремлі не відмовилися від ідеї провести референдуми щодо приєднання до Росії самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", а також окупованої російськими військами Херсонської області.



Коли вони можуть пройти, залежить від ситуації на фронті. Але сьогодні найреалістичнішою датою називають 11 вересня - єдиний день голосування в Росії.