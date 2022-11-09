Близько 60% усіх об'єктів по Україні вже підключено до тепла - Шмигаль
18:03 08 листопада Київ, Україна
60% українських об'єктів підключено до опалення. Дві області забезпечені теплом повністю, ще у п'яти регіонах цей показник становить близько 85%. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Опалювальний сезон розпочався, незважаючи на обстріли, диверсії, кібератаки, які робить росія. Близько 60% всіх об'єктів країни вже підключено до тепла. Південні регіони підключають повільніше, але цей процес там також розпочато. У п'яти областях рівень підключення до тепла становить понад 85%, а ще у двох регіонах він уже сягнув 100%", - зазначив він.
За словами Шмигаля, Кабмін, енергетики, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими.
"Закуповуємо резервне обладнання, готуємо додаткові пункти обігріву, активно ведемо переговори з міжнародними партнерами щодо доставки в Україну необхідного обладнання та техніки, щоб швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій", - заявив прем'єр.
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