Близько 60% усіх об'єктів по Україні вже підключено до тепла - Шмигаль

18:03 08 листопада Київ, Україна

60% українських об'єктів підключено до опалення. Дві області забезпечені теплом повністю, ще у п'яти регіонах цей показник становить близько 85%. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Опалювальний сезон розпочався, незважаючи на обстріли, диверсії, кібератаки, які робить росія. Близько 60% всіх об'єктів країни вже підключено до тепла. Південні регіони підключають повільніше, але цей процес там також розпочато. У п'яти областях рівень підключення до тепла становить понад 85%, а ще у двох регіонах він уже сягнув 100%", - зазначив він.



За словами Шмигаля, Кабмін, енергетики, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими.