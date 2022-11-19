Близько 500 поранених ч/мобілізованих орків направлені до лікарень Горлівки – Генштабу

До лікарняних установ Горлівки за напрямком Майорська з 10 по 16 листопада було доставлено близько 500 поранених військовослужбовців Росії, значна частина яких – нещодавно мобілізовані. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 19 листопада.

Також підтверджено вогненну поразку району зосередження росіян у населеному пункті Михайлівка Скадовського району. Втрати особового складу склали до 40 осіб загиблими та 70 пораненими. Їх відвезли до лікарень на тимчасово окупованій території АР Крим.

Як зазначили в Генштабі, авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки Росії.

Бійці українських ракетних військ та артилерії за минулу добу вразили пункт управління, понад 12 районів зосередження живої сили та ОВТ та засіб протиповітряної оборони окупантів.

Нагадаємо, за добу українські військові відбили атаки російських окупантів у районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.

Також повідомлялося, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 33 вогневі завдання на півдні України. В результаті було знищено 26 російських загарбників та два танки.