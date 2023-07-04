Окуповані території Луганщини: дитячі центри стали шпиталями

09:40 04 липня Київ, Україна

На окупованих територіях Луганської області російські військові перетворили два дитячі оздоровчі центри на військові госпіталі, де зараз перебувають понад 200 поранених військовослужбовців.



Цю інформацію повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у своєму офіційному огляді із фронту на сторінці Facebook.



Російські окупанти продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права та зловживати дитячими установами, які тимчасово перебувають під їхнім контролем, перетворюючи їх на медичні центри для надання допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.



Один із таких випадків мав місце в населеному пункті Макарово Луганської області, де російські військові пристосували дитячий оздоровчий табір під військовий госпіталь, в якому наразі перебувають понад 100 поранених окупантів.



Вся територія табору зайнята російською військовою технікою та блокпостами, при цьому житлові будинки місцевого населення знаходяться в безпосередній близькості.



Подібна ситуація також спостерігається у місті Лиман Луганської області, де російські окупанти перетворили дитячий оздоровчий табір "Ялинка" на військовий госпіталь. Більше 100 поранених загарбників перебувають на лікуванні тут. Територія табору також використовується для зберігання військової техніки.