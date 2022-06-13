Окуповані райони Харківської області залишили понад 1700 осіб

19:54 13 червня Київ, Україна

Волонтери організували безпечну евакуацію понад 1700 осіб із окупованих районів Харківської області. Порятунок відбувався під загрозою обстрілів та провокацій з боку російських окупантів.



Про це йдеться у повідомленні організації "Допомагаємо виїхати".



Волонтери розповіли, що охочі евакуюватися пішки перетинали дамбу біля селища Печеніги. Там їх зустрічали волонтери гуманітарних штабів Help me Kharkiv, Eventroom, D20 Kharkiv та "Незламний Харків" спільно з представниками Червоного Хреста.



Серед тих, кого вдалося вивезти – мешканці Куп'янської, Великобурлуцької, Ізюмської та Вовчанської громад.