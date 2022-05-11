Окуповану Херсонську область хочуть включити до складу росії без референдуму

14:20 11 травня Київ, Україна

Окупаційна влада Херсонської області України, яка тимчасово перебуває під контролем російських військових, заявила про намір попросити владіміра путіна приєднати регіон до росії.



Про це повідомляють російські ЗМІ.



У повідомленні цитується так званий заступник голови нової «військово-цивільної адміністрації» регіону Кирило Стремоусов.



«Жодних "ХНР" на території Херсонської області створюватись не буде, референдумів не буде. Це буде один єдиний указ на підставі звернення керівництва Херсонської області до путіна, і буде прохання ввести область до складу повноцінного регіону російської федерації», - заявив Стремоусов.



За словами Стремоусова, "адміністрація" області також має намір перевести регіон під законодавство росії вже до кінця цього року. Він додав, що структура влади у Херсонській області вибудовуватиметься за аналогією з російськими регіонами.



Також, за словами Стремоусова, між окупованими рф Кримом і Херсонською областю відновлено залізничний рух, зараз він використовується лише військовими.



Прессекретар путіна пєсков заявив, що прохання "влади" Херсонщини буде ретельно оцінено юристами та правовиками. Тому що подібні рішення повинні мати "чітке юридичне підґрунтя" і бути "абсолютно легітимними", як це було з Кримом".



У свою чергу в Офісі Президента України заявили, що українська армія звільнить Херсон, які б ігри слів не вигадували окупанти.