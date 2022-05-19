Окупована територія залежить від її мешканців

15:42 19 травня Київ, Україна

У Кремлі кажуть, що хочуть вислухати мешканців окупованих територій.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що без висловлювання волі мешканців окупованих територій України нічого з цими територіями робити не можна

"Всі дії мають свою предтечу, а предтече будь-яких дій може бути виключно вираження волі жителів цих районів. Без вираження волі жителів цих районів, без того, щоб вони визначилися самі, як далі і з ким вони хочуть жити, нічого не може робитися", - Пєсков.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи вирішила Росія "окупувати частину території України" всупереч обіцянкам президента Володимира Путіна, який на початку війни казав, що окупації українських територій не буде, Пєсков заявив, що "суперечностей у словах президента і низки російських політиків, які, зокрема, говорили про Херсонську область чи Запоріжжя, немає.



За словами представника Кремля, на цих територіях "потрібно просто забезпечувати життєдіяльність, гарантувати соціальне забезпечення", оскільки "багато районів зараз перебувають без світла, каналізації, води".