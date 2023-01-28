Окупанти завезли до Запорізької області 800 поліцейських із росії

З Ростовської області та Краснодарського краю Росії у тимчасово окупований український Мелітополь прибули 800 поліцейських. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
За словами Федорова, ці поліцейські спочатку збираються в Мелітополі, а потім роз'їжджаються захопленими районами Запорізької області.
Він додав, що поліцейських збираються возити на роботу до Токмака, Пологи та Василівки, а на ніч забирати у безпечніше місце – бояться партизанів.
Раніше Федоров повідомив, що російські загарбники готують для українців нові в'язниці. Окупаційна влада має намір створити на тимчасово захоплених територіях 28 виправних колоній, з них три – у Запорізькій області.
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