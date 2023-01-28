Окупанти завезли до Запорізької області 800 поліцейських із росії

11:50 28 січня Київ, Україна

З Ростовської області та Краснодарського краю Росії у тимчасово окупований український Мелітополь прибули 800 поліцейських. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

"Окупанти прозвітували в росЗМІ, що завезли до Запорізької області 800 поліцейських з Ростовської області та Краснодарського краю", – поінформував він.

За словами Федорова, ці поліцейські спочатку збираються в Мелітополі, а потім роз'їжджаються захопленими районами Запорізької області.

"Насправді окупанти відчувають кадровий голод і страх. Місцеві поліцейські-колаборанти зарекомендували себе як щури-втікачі: або звільняються, або намагаються виїхати до Криму. Довелося шукати кадри у Росії", – зазначив мер.

Він додав, що поліцейських збираються возити на роботу до Токмака, Пологи та Василівки, а на ніч забирати у безпечніше місце – бояться партизанів.

Раніше Федоров повідомив, що російські загарбники готують для українців нові в'язниці. Окупаційна влада має намір створити на тимчасово захоплених територіях 28 виправних колоній, з них три – у Запорізькій області.