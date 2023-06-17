Окупанти завезли на Луганщину крематорії через значні втрати - ОВА

18:12 16 червня Київ, Україна

На останньому брифінгу 16 червня начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив про підвищену кількість госпіталів та появу двох пересувних крематоріїв, привезених ворогом на Луганщину через значні втрати, яких вони зазнали.



Він зазначив, що ворог постійно прагне завдавати ударів і наступати, проте наші бійці успішно відбивають ці атаки і іноді навіть перехоплюють ініціативу.

"Ситуація стабільна, ми спостерігаємо рух ворога в зоні, яку він контролює, і бачимо його переміщення. Наші Збройні сили завдають значних втрат противнику", - наголосив він.

Глава Луганської обласної військової адміністрації також зазначив, що відкриття великої кількості нових військових госпіталів на тимчасово окупованій території свідчить про значні втрати серед російських військ.

"Раніше вони намагалися утримувати поранених у цих шпиталях для відновлення, але зараз відбувається первинне лікування, після чого поранені повертаються на бойову службу", - додав Лисогор.

Крім того, надійшла інформація про прибуття двох екіпажів мобільних крематоріїв до Луганська вчора, що свідчить про серйозну обстановку та необхідність утилізації загиблих на боці супротивника.